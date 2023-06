Unwetter in der Region: Dachstuhlbrand in Wurlitz & Geröll auf der A9

Ein Blitz nach dem anderen ist in der Nacht über den Himmel gezuckt. Das angekündigte Unwetter ist über die Euroherz-Region hinweggezogen. Über 70 Einsätze hat die Polizei in Oberfranken gezählt, heißt es auf Nachfrage bei der Einsatzzentrale am Morgen. Den größten Einsatz gabs auf der A9. Bei Marktschorgast, am Bindlacher Berg, musste die Fahrbahn Richtung Norden für etwa zwei Stunden gesperrt werden, weil hier Geröll auf die Autobahn gefallen war. Außerdem hat es in Wurlitz bei Rehau einen Blitzeinschlag gegeben:

– sagt Sascha Ploss, Pressesprecher der Feuerwehr im Landkreis Hof. Die Polizei schätzt den Schaden in Wurlitz auf 70.000 Euro.

Foto: Symbolbild