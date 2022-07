Im Landkreis Wunsiedel hat am Abend ein kurzes, aber heftiges Gewitter Schäden hinterlassen. Wie die Integrierte Leitstelle für Hochfranken auf Nachfrage von Radio Euroherz mitteilt, haben Hagel und Sturmböen in Marktredwitz-Lorenzreuth, Äste und Zweige von den Bäumen gerissen. Außerdem wurde die Scheibe eines PKW von einem Ast durchschlagen und mehrere Baustellenschilder umgeworfen. Das Gewitter ist ein Ergebnis der starken Hitze in den vergangenen Tagen.

(Symbolbild)