Unwetter auch in Bayern erwartet: Zunächst ruhig

Bei einem Gewitter sind im oberbayerischen Valley am Donnerstag golfballgroße Hagelkörner niedergegangen. Von Schäden (…)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Donnerstag mit heftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen in Bayern. Ab dem (…)

Deutscher Wetterdienst erwartet heftige Unwetter in Bayern

Knapp 60 Unwetter-Einsätze in der Oberpfalz

58 Mal sind Feuerwehr und Polizei wegen des Unwetters am Mittwoch in der Oberpfalz ausgerückt. Dabei handelte es sich in den (…)