„Untreusee-Freunde“: Was der neue Verein vorhat

Baden, klettern, spazieren gehen. Der Untreusee in Hof ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Region. Die Stadt investiert viel Geld in den Unterhalt, doch es gibt auch Grenzen. Ein neuer Förderverein will die Stadt nun unterstützen. Der Verein „Untreusee Freunde Hof“ will Maßnahmen umsetzen, die die Attraktivität des Sees steigern sollen, die sich die Stadt alleine aber nicht leisten kann. Derzeit befindet sich der Verein in der Gründungsphase, so der Vorstandsvorsitzende und ehemaliger Oberbürgermeister Harald Fichtner:

In diesem Jahr hofft Fichtner auf einige hundert Mitglieder für den Verein. Der soll gemeinnützig werden. Finanzielle Mittel kommen dann aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Richtige Maßnahmen am Untreusee wird es vermutlich aber erst ab nächstem Jahr geben. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla lobt Fördervereine, wie den am Untreusee, als „gelebtes Bürgerengagement“.