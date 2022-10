Untersuchungsausschüsse im Bayerischen Landtag: Aures kritisiert Söder

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder steht unter Druck. SPD, FDP und Linke haben zwei Untersuchungsausschüsse im Bayerischen Landtag eingesetzt. Unter anderem geht es um die Vergabepraxis für das millionenschwere Zukunftsmuseum in Nürnberg und die enorm gestiegenen Kosten.

Der zweite Untersuchungsausschuss beschäftigt sich mit der geplanten zweiten Stammstrecke in München. Die soll den Betrieb der Münchner S-Bahn verbessern. Grund für den Untersuchungsausschuss ist die Kostenexplosion und die jahrelange Verzögerung beim Bau.

Kritik kommt auch von der verkehrspolitischen Sprecherin der BayernSPD-Landtagsfraktion Inge Aures. Die Landtagsabgeordnete für Kulmbach und Wunsiedel will die Ursachen für die extreme Verzögerung und die gigantische Kostensteigerung wissen, heißt es in einer Mitteilung. Zudem stellt sie die Frage, wann die Staatsregierung und Ministerpräsident Söder das alles gewusst habe.