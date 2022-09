Untersuchung „Vitale Innenstädte“: Interviewer in Hofer Innenstadt unterwegs

Wie vielfältig ist die Hofer Innenstadt und wo gibt es Optimierungspotenzial? Diese Fragen möchte das Institut für Handelsforschung (IFH) Köln mithilfe einer Umfrage unter den Hoferinnen und Hofern beantworten. Schon zum zweiten Mal nimmt die Stadt Hof an der Untersuchung „Vitale Innenstädte“ teil. Besucher der Innenstadt sollen dabei Fragen von Interviewern beantworten. Dabei geht’s zum Beispiel um die Aufenthaltsdauer oder die Besuchshäufigkeit. Die Intervier sind unter anderem heute (29.09.) und am Samstag in der Hofer Innenstadt unterwegs. Die weiteren Termine findet ihr auf euroherz.de. In der diesjährigen Umfrage geht es vor allem um den Nutzungsmix und die Bewertung neuer lokaler Angebote.

An diesen Tagen führen die Interviewer Befragungen in der Hofer Innenstadt durch: