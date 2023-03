Unterstützungsangebote für geflüchtete Frauen: 42.000 Euro Förderung für EJSA Hof

Am 24. Februar ist es genau ein Jahr her gewesen, dass der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Seitdem sind viele Menschen aus dem Land zu uns in die Region gekommen. Bei der Integration von Geflüchteten in der Stadt Hof spielt die EJSA Hof eine wichtige Rolle. Für ihre Arbeit mit den Geflüchteten bekommt die EJSA Hof jetzt eine Förderung von rund 42.000 Euro vom Bund. Das teilt der hochfränkische SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger aktuell mit. Konkret sollen die Fördergelder in Projekte zum Schutz von geflüchteten Frauen aus der Ukraine und Syrien fließen. Für die bietet die EJSA Hof unter anderem Beratungs- und Einzelgespräche an.