Unterstützung in Krisensituationen: Spende für Selber Frauenhaus

Kurzarbeit, enge Wohnungen und Zukunftsängste – die Corona-Krise ist auch für viele Frauen sehr belastend. Gerade jetzt ist die Arbeit der Frauenhäuser wichtiger denn je. Deshalb geht auch eine der drei Spenden der Hofer Soroptimisten an das Frauenhaus in Selb. Für die Unterstützung der wichtigen Arbeit gibt es Fahrräder, Kleidung und 500 Euro. Von dem Geld will das Selber Frauenhaus neue Sofas für den Gemeinschaftsraum anschaffen. Es ist Anlaufstelle für Frauen und ihre Kinder. Sie können dort wohnen und bekommen Unterstützung in Krisensituationen.