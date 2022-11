Unterstützung in der Weihnachtszeit: Rawetzer Wunschwichtel erfüllen Kinderwünsche

Tanken, Heizen und Lebensmittel einkaufen. Das alles ist in den vergangenen Monaten ganz schön teuer geworden. In vielen Familien bleibt da für Weihnachtsgeschenke gerade nicht viel Geld übrig. Die Stadt Marktredwitz will diese Familien mit einer Wunschwichtel-Aktion unterstützen. Mitmachen dürfen Kinder zwischen 1 und 14 Jahren. Ab heute könnt ihr in der Tourist Information in Marktredwitz die entsprechenden Wunschzettel-Formulare abholen. Die füllt ihr dann aus und hängt sie bis zum 02. Dezember an den Wunschbaum in der Tourist Information. Ab dem 05. Dezember ziehen die Wichtel dann einige Wünsche aus dem Baum, die sie dann bis Weihnachten erfüllen.