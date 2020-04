Das Corona-Virus hat die oberfränkische Wirtschaft fest im Griff. Die IHK für Oberfranken Bayreuth hat unter den Unternehmen in der (…)

Eigentlich spielen zu dieser Zeit die Eishockey-Oberligisten den Aufsteiger in die DEL2 aus – doch das Corona-Virus hat für ein (…)

Eishockey: Transferstopp in den Oberligen

Viele Gaststättenbetreiber in der Region bangen in der Corona-Krise um ihre Existenz. Zumindest die Wirte, die an den (…)

BHS Tabletop: Existenzängste in offenem Brief an Markus Söder

Kurzarbeit ist für viele Angestellte in der Corona-Krise angesagt. So auch bei der BHS tabletop in Selb. Betriebsrat und Vorstand haben (…)