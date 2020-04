Unterstützung in Corona-Zeiten: Hofer Frauenhilfe näht Schutzmasken

Über 100 Jahre gibt es die Hofer Frauenhilfe schon. In Kriegszeiten hat sie zum Beispiel Nachtwäsche und Mäntel hergestellt – jetzt sind es Schutzmasken. Teilweise in Heimarbeit nähen die Helferinnen aus Stoff und Vlies Mund- und Nasenschutz. Nach dem Waschen sind sie wiederverwendbar. Die Masken kommen bei der Diakonie Hochfranken, in einer Arztpraxis und in der Seniorenbegleitung zum Einsatz, heißt es in einer Mitteilung. Die Frauenhilfe macht das kostenlos, freut sich aber über eine Spende.

frauenhilfe-hof@web.de