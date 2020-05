Unterstützung in Corona-Zeiten: FC Bayern spendet 10.000 Euro an die SpVgg Bayern Hof

In der Corona-Krise helfen alle zusammen. Viele Fans des FC Bayern München können ihre Mannschaft momentan nicht im Stadion unterstützen. Ihre bereits gekauften Tickets geben sie aber nicht zurück, sondern spenden das Geld an die Hilfsorganisation des FC Bayern. Die unterstützt damit jetzt den regionalen Fußball. An die Vereine der Bayernliga gehen jeweils 10.000 Euro. Damit kann sich auch die SpVgg Bayern Hof in dieser schweren Zeit über eine Finanzspritze freuen. Schon in der vergangenen Woche hat der Rekordmeister aus München an die Regionalligisten und den Bayerischen Landessportverband gespendet.