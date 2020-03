Unterstützung im Wahlkampf: Norbert Walter-Borjans kommt in die Region

Die SPD in Hochfranken bekommt jetzt im Wahlkampf prominente Unterstützung. Der Bundesvorsitzende der SPD, Norbert Walter-Borjans, kommt heute (05.03.) in die Region. Los geht’s um 14 Uhr im Hotel Strauß in Hof. Bei einer Diskussion soll es um die Stadtentwicklung in der Saalestadt gehen. Die SPD will unter anderem darüber reden, wie mit auswärtigen Investoren umzugehen ist. Danach geht es für Norbert Walter-Borjans weiter nach Hohenberg an der Eger. Dort will er die Firma Ernst Feiler und das Yamakawa-Seniorenhaus besuchen.