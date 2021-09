Unterstützung im Vogtland: Förderung für Bibliotheken im ländlichen Raum

Die Digitalisierung gerät besonders in ländlichen Räumen oftmals in Stocken. Auch für Bibliotheken ist es nicht immer leicht mitzuhalten. Der Bund unterstützt Bibliotheken im ländlichen Räumen im Rahmen eines Soforthilfeprogrammes. Davon profitieren jetzt auch die Bibliotheken in Elsterberg und Reichenbach im Vogtland. Mit dem Geld werden unter anderem Besucher-PC’s und neue Software angeschafft oder Maßnahmen für Barrierefreiheit unterstützt. Die Stadtbibliothek Elsterberg erhält rund 15.000 Euro – die Jürgen-Fuchs-Bibliothek in Reichenbach darf sich über rund 16.750 Euro freuen. Im Vogtland sind im Rahmen des Programmes, bereits sechs weitere Bibliotheken gefördert worden.