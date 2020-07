Unterstützung für Zugewanderte: Bildungspass im Landkreis Wunsiedel

Der Übergang von der Schule in den Beruf ist für jeden eine neue Erfahrung – und nicht immer besonders leicht. Gerade die Zugewanderten in der Region brauchen Unterstützung. Die bekommen sie vom Landkreis Wunsiedel mit einem so genannten Bildungspass. Das ist eine Mappe mit allen wichtigen Dokumenten und Tipps für die Bewerbung. Außerdem gibt es eine Liste mit Anlaufstellen zur Berufsberatung. Den Bildungspass gibt es in diesem Schuljahr für alle Schülerinnen und Schüler der Berufsintegrationsklassen – aber auch online kann sich jeder das Material herunterladen.