Unterstützung für Hof: Teststelle bekommt Wärmebildkamera

Die Helferinnen und Helfer an der Corona-Teststelle in der Hofer Freiheitshalle bekommen jetzt noch mehr Unterstützung. Die Rolf Weber KG aus Schauenstein hat eine spezielle Wärmebildkamera zur Verfügung gestellt. Die kann die Temperatur der Testpersonen messen. Sie funktioniert im Prinzip wie ein Ohren-Fieberthermometer, mit dem Unterschied, dass die Ärzte mit Abstand die Temperatur messen können. Normalerweise kommt eine Wärmebildkamera in der Industrie zum Einsatz. Aber auch bei der Vogelgrippe und der Sars-Pandemie konnte sie schon helfen. Die Hofer Teststelle hat auch heute Nachmittag wieder geöffnet. Wer den Verdacht hat, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben, kann wieder einen Online-Test machen, der ermittelt, ob der Besuch der Teststelle notwendig ist.