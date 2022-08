Unterstützung für die Ukraine: Initiative sammelt Verbandskästen und Erste-Hilfe-Sets

Heute (24.08.) ist es genau ein halbes Jahr her, dass Russland den Angriffskrieg in der Ukraine gestartet hat. Aus der Region hat es seit dem viel Unterstützung für die Menschen in dem Land gegeben. Es wird auch weiterhin Hilfe benötigt. Zum Beispiel herrscht dort immer noch ein großer Mangel an Verbandsmaterial. Der ADAC in Bayern hat deswegen unter anderem zusammen mit dem Kolpingwerk Augsburg die Initiative „Euer Verbandskasten für die Ukraine“ gestartet. Auch die Autohausgruppe Motor-Nützel, die auch einen Standort in Hof hat, hat sich daran beteiligt. Drei Monate lang konnten Menschen Erste-Hilfe-Sets aus PKW und LKW in den ADAC-Geschäftsstellen und Motor-Nützel-Standorten in Oberfranken abgeben. Heute um 11 Uhr werden die Verbandskästen nun in Bayreuth an den ADAC Nordbayern übergeben. Insgesamt 30 prall gefüllte Umzugskartons werden es sein, teilt Motor-Nützel mit.