Unterstützung für die heimische Keramikindustrie: Landtag gibt Petition an Deutschen Bundestag

Die heimische Keramik-Industrie wehrt sich gegen zu hohe CO-Bepreisung. Mit einer Petition haben sich mehrere Unternehmen aus der Keramik- und Porzellanindustrie an den Bayerischen Landtag gewandt. Unterstützung bekommen sie vom Kulmbach-Wunsiedler Landtagsabgeordneten Martin Schöffel. Der Weg zu mehr Klimaschutz sei wichtig, das dürfe den heimischen Produzenten aber nicht das Genick brechen oder zur Verlagerung ins Ausland führen, so Schöffel. Damit wäre das Ziel der CO2-Einsparung nicht erreicht. Der Landtagsabgeordnete habe sich mit dem zuständigen Berichterstatter im Ausschuss abgestimmt und die Wichtigkeit der Petition unterstrichen. Der Freistaat Bayern habe jedoch keine rechtlichen Mittel, die Belastung der Keramikindustrie durch die CO2-Abgabe zu kompensieren. Das kann nur auf Bundesebene geschehen. Die Petition wird daher an den Bundestag weitergeben. Damit werde der Bund aufgefordert, bei den weiteren Verfahren die speziellen Forderungen der Branche ernst zu nehmen, so Schöffel.