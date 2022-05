Unterstützung für Demenzkranke: Fortbildungsprogramm der Gesundheitsregion Hof

Über eineinhalb Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz, Tendenz steigend. Die „Lokale Allianz für Menschen mit Demenz im Hofer Land“ bietet ab heute Veranstaltungen zur Integration von Demenzkranken an. Dabei soll erklärt werden, wie man Menschen mit Demenz an der Gesellschaft teilhaben lassen kann. Zusammen mit Kliniken, Selbsthilfegruppen und Fachstellen möchte die Allianz zudem ein Netzwerk aufbauen. Dafür werden Ehrenamtliche gesucht, die bei der Betreuung von Demenzkranken helfen. Für einen ersten Überblick gibt es heute um halb Vier eine Infoveranstaltung in der „VHS Hofer Land“ in Hof. Weitere Infos zum Programm und wie ihr helfen könnt findet ihr hier