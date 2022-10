Unterstützer im Team Energiewende: Unternehmen aus Hof gehört nun dazu

Weg von Atomkraft und Kohle, hin zu erneuerbaren Energien wie Solarenergie, Windkraft und Wasserstoff. Der Freistaat Bayern zeichnet Kommunen, Vereine, Bildungseinrichtungen oder Unternehmen aus, die sich besonders für die Energiewende einsetzen und somit eine Vorbildrolle einnehmen. Zu den Unterstützern im „Team Energiewende Bayern“ gehört ab sofort auch das Unternehmen BtX Energy GmbH aus Hof. Am Vormittag (10.30 Uhr) nimmt die oberfränkische Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz das Unternehmen im Bioenergiepark in Hof offiziell in den Unterstützerkreis auf. Bei BtX Energy handelt es sich um ein junges Start-Up, das aus einem Forschungsprojekt an der Hochschule Hof entstanden ist. Es arbeitet daran, Energie aus biogenen Reststoffen auch für die Herstellung von Wasserstoff nutzbar zu machen.