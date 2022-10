Unternehmergespräch Hochfranken: Standort Oberfranken in der Existenz bedroht

„Kippmomente stellen kein unabwendbares Schicksal dar, sondern sie können in vielen Fällen gestaltet und abgewendet werden“. Das hat Prof. Dr. Nils Goldschmidt von der Universität Siegen am Abend beim 10. Unternehmergespräch Hochfranken der bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände in Selb gesagt. Der Vorstandsvorsitzende der bayme vbm Region Oberfranken-Ost, Clemens Dereschkewitz, meinte dagegen, die aktuelle Energiekrise sei für viele Unternehmen und den gesamten Standort existenzbedrohend. Viele Unternehmen würden einen Blackout befürchten, oder dass das Gas nicht reicht. Die Nachfrage nach Energie müsse deshalb gesenkt werden. Energie sparen sei das Gebot der Stunde, so Dereschkewitz. Gleichzeitig müssten aber auch alle verfügbaren Energieträger genutzt und die Preise gesenkt werden.