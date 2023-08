Unternehmer aus Schwarzenbach an der Saale: Dr. Christian Heinrich Sandler wird 70

Die Sandler AG gehört zu den 20 größten Vliesstoffherstellern der Welt. Vorstandsvorsitzender des Unternehmens in Schwarzenbach an der Saale ist Dr. Christian Heinrich Sandler. Er feiert heute seinen 70. Geburtstag. Im Alter von 26 Jahren hat sich Sandler dazu entschieden, in den Familienbetrieb einzutreten. Er leitet das Familienunternehmen in vierter Generation. Besonders wichtig ist ihm dabei ein umweltschonendes und zukunftsfähiges Wirtschaften. Seit 25 Jahren ist Sandler auch Präsident des Verbands der Bayerischen Textil- und Bekleidungsindustrie und er engagiert sich ehrenamtlich an der Hochschule Hof und in der IHK für Oberfranken Bayreuth. Die Weichen für die Zukunft sind in der Sandler AG zwar schon gestellt, an den Ruhestand denkt Dr. Christian Heinrich Sandler mit 70 Jahren trotzdem noch nicht.