Unternehmensinsolvenzen 2023: Oberfranken gegen den Bayerntrend

Bayernweit sind im ersten Halbjahr 2023 deutlich mehr Unternehmensinsolvenzen eingegangen als im Vorjahr. Das meldet das Bayerische Landesamt für Statistik. Die Zahl der Insolvenzen sind um mehr als 23 Prozent angestiegen und damit wieder auf Vor-Corona-Niveau.

Entgegen dem bayernweiten Trend sind es in Oberfranken ungefähr elf Prozent weniger Insolvenzen in diesem Halbjahr im Vergleich zu 2022. Auch in Stadt und Landkreis Hof sind die Gesamtzahlen jeweils deutlich zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat es in der Stadt Hof rund 26 Prozent weniger Unternehmensinsolvenzen gegeben. Im Landkreis sind es sogar 32 Prozent weniger. Im Landkreis Wunsiedel sind die Zahlen auch zurückgegangen, wenn auch nur leicht (- 3,6 Prozent).