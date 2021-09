Unternehmensgründung: Schüler lernen Gründerszene kennen

Wahrscheinlich gibt es wenige Jugendliche, die schon während der Schulzeit über eine eigene Firma nachdenken. Um die unternehmerische Initiative zu fördern, haben die hochfränkischen Netzwerke SCHULEWIRTSCHAFT die Non-Profit-Organisation StartUpTeens in die Euroherz-Region geholt. Unterschiedliche Aktionen sollen Schüler in Hochfranken an das Thema Unternehmensgründung heranführen. Jörg Raithel, Projektleiter des StartupLabs der Hochschule Hof:

Am Donnerstagnachmittag (23.9.) ist die nächste Veranstaltung. Teilnehmende besuchen ein Startup im Hofer Land. Wer dabei sein will, kann sich noch bis morgen (22.9.) anmelden. Den Link findet ihr auf euroherz.de. Am 6. Oktober gibt es ein Live-Streaming-Event für die ganze Region, bei dem auch Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitales, dabei sein wird.

