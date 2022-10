Unternehmen mit Zukunftsängsten: IHK Oberfranken fordert mehr Unterstützung

Erst die Corona-Pandemie, dann der Ukrainekrieg und dazu noch die Inflation: Unternehmen in der Region hatten in der vergangenen Zeit mit vielen Problemen zu kämpfen. Einer aktuellen Umfrage der IHK für Oberfranken zufolge sieht die momentane Lage für Industrieunternehmen trotzdem noch gut aus. Die Unternehmen machen sich eher Sorgen um die Zukunft, so der Präsident der IHK Oberfranken, Michael Waasner:

Die IHK für Oberfranken wünscht sich deshalb mehr Unterstützung durch die Regierung. Bestimmte Prozesse müssten zum Beispiel deutlich entbürokratisiert werden, so Waasner weiter.