Unterkunft für ukrainische Geflüchtete: Landkreis Hof will Containeranlage in Helmbrechts bauen

Wo können wir die vielen Geflüchteten aus der Ukraine noch unterbringen? Diese Frage stellen sich aktuell viele Städte und Gemeinden. Die Stadt Helmbrechts stellt dem Landkreis Hof jetzt ein Grundstück an der Max-Planck-Straße zur Verfügung. Auf dem soll eine Containeranlage entstehen, in die dann ukrainische Geflüchtete einziehen können. Für die Verpachtung des Grundstücks hat sich der Helmbrechtser Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung ausgesprochen. Zunächst ist geplant, 66 Menschen in der Containeranlage unterzubringen. Es ist aber eine Erweiterung auf bis zu 132 Personen möglich, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Den Menschen soll außerdem ein Hausmeister sowie Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung stehen.