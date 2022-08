Der ERC Ingolstadt muss in der finalen Phase der Saison-Vorbereitung auf Torhüter Kevin Reich verzichten. Wie der oberbayerische Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Mittwoch mitteilte, zog sich der 26 Jahre alte Goalie am vergangenen Wochenende eine Unterkörperverletzung zu. Reich wird nach Angaben des Vereins mindestens drei Wochen fehlen.