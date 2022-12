Unterbringung von Geflüchteten: Helmbrechts bietet Fläche für Container

Das Ankerzentrum in Bamberg ist die zentrale Anlaufstelle für Geflüchtete in Oberfranken. Doch dauerhaft dort bleiben können sie nicht, es platzt ohnehin schon aus allen Nähten. Die Regierung von Oberfranken verteilt die Menschen auf alle Landkreise. Auch für den Landkreis Hof ist es ein Kraftakt geeigneten Wohnraum und Platz für die Geflüchteten zu finden. Der Zustrom reißt schließlich nicht ab.

Der Helmbrechtser Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dem Landkreis ein Grundstück für die Unterbringung zu stellen. Bürgermeister Stefan Pöhlmann nannte es „eine humanitäre Pflicht“, eine Unterkunft zu bieten. In der Max-Planck-Straße im Gewerbegebiet sollen Container aufgestellt werden, in denen die Menschen dann leben können. Vorerst sollen im kommenden Jahr 66 Geflüchtete in Helmbrechts unterkommen.