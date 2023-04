Unterbringung von Geflüchteten: Die Pläne für Schwarzenbach/Saale

Die Unterbringung von Geflüchteten hat in den vergangenen Wochen und Monaten in Oberfranken vielerorts für schlechte Stimmung in Stadt- und Gemeinderäten gesorgt. Oft war auch Publikum dabei, das die Sitzungen gestört hat. So auch in Schwarzenbach an der Saale. Die Pläne für die Container-Unterkünfte sind deswegen aber nicht vom Tisch.

Was der Bauherr genau vorhat, haben sich die Schwarzenbacher Stadtratsmitglieder am Abend angucken können. Bürgermeister Hans-Peter Baumann freut sich, dass bei den Plänen auch ein Hausmeister berücksichtigt worden ist. Der soll als Ansprechpartner für die bis zu 66 Bewohner vor Ort sein. Baumann rechnet damit, dass der Bauantrag im Mai dann da ist. Zuvor hatten sich einige Stadträte noch einen Raum gewünscht, in dem sich die Geflüchteten treffen können, Bänke für den Außenbereich und eine Wohnung für Familien. Der Zugang zur Container-Unterkunft ist übers ehemalige Netto-Grundstück möglich, das hat die Stadt ja erst für den Bauhof gekauft.