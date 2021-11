Unter einem Dach: Neue E-Ladesäulen an der Raststätte Frankenwald

An der Autobahnraststätte mal schnell tanken – nicht mehr alle meinen damit allerdings Benzin. Immer mehr Menschen sind mit dem Elektroauto unterwegs und deshalb braucht es auch immer mehr Ladesäulen. An der Raststätte Frankenwald an der A9 bei Berg hat der Energieversorger E.ON jetzt vier neue Schnellladesäulen in Betrieb genommen. Sie können die Batterien von E-Autos in einer deutlich kürzeren Zeit aufladen als herkömmliche Säulen. Die neuen Ladestationen liegen direkt hinter der Raststättenauffahrt noch vor der Tankstelle und sind überdacht.