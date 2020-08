Unter Drogen mit geklauten Kennzeichen unterwegs

Aschaffenburg (dpa/lby) – Ein 42-Jähriger ist unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein bei einer Fahrzeugkontrolle in Aschaffenburg erwischt worden. Der Mann konnte sich lediglich mit einer Gesundheitskarte ausweisen – die gefälscht war, wie die Polizeipräsidium Unterfranken am Samstag mitteilte. Auch die Kennzeichen waren gestohlen. Der Mann gab am Freitagabend an, ein Bekannter habe ihm den Mercedes geliehen. Die Beamten ließen das Auto abschleppen, machten einen Bluttest und stellten schließlich fest, dass der Mann keinen festen Wohnsitz hatte. Gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung von 2000 Euro wurde er auf freien Fuß gesetzt.