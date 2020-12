Unter Alkoholeinfluss: Mann bedroht Lebensgefährtin mit Spalt-Axt

Mit einer Spalt-Axt ist eine 39-jährige Frau aus Meußelsdorf gestern Nachmittag von ihrem eigenen Lebensgefährten bedroht worden. Dieser hatte im Laufe des Tages mehrere Werkzeuge, darunter auch die Axt, in die gemeinsame Wohnung gebracht. Am Nachmittag hat er seine Freundin damit bedroht und ihr angedroht, sie damit umzubringen. Noch bevor die Polizei eingetroffen war, konnte die Frau sich selbst in Sicherheit bringen. Mit Hilfe eines Diensthundes ist der Mann schließlich gestellt worden. Ein Alkoholtest hat einen Wert von rund 2,5 Promille angezeigt. Die Werkzeuge sind sichergestellt und der Mann ist ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen ihn wird nun ermittelt.

(Symbolbild)