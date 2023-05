Unter Alkoholeinfluss: 27-Jähriger randaliert in Hof

Eine Nacht in der Zelle und mehrere Anzeigen hat sich ein 27-Jähriger gestern in Hof eingehandelt. Der Mann hat sich am Abend mitten auf die Bismarckstraße gestellt und so einem 52-jährigen Autofahrer den Weg versperrt. Wie die Polizei mitteilt hat der 27-Jährige angefangen herumzuschreien und den 52-Jährigen anzupöbeln. Danach hat er im Außenbereich einer Gaststätte die Pflanzen aus den Töpfen gerissen und ist dann nachhause gegangen. Dort hat ihn die Polizei dann festgenommen, wobei der Mann wieder randaliert und herumgeschrien hat. Ein Alkoholtest hat bei dem 27-Jährigen einen Wert von knapp 1,1 Promille ergeben.