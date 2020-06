Unteilbar: Demonstration für Solidarität morgen in Plauen

Seit zwei Jahren zeigt das Bündnis „Unteilbar“ jetzt schon Flagge gegen Rassismus und Ausgrenzung. Durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt hat das Thema wieder an Aktualität gewonnen. Deshalb will das Bündnis morgen wieder demonstrieren – auch in Plauen. Statt großer Demos soll es diesmal ein „Band der Solidarität“ geben. Dabei wollen sich die Demonstranten in drei Metern Abstand in einer langen Reihe aufstellen, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Ab 14 Uhr soll es vom Portal der Lutherkirche Richtung Landratsamt gehen. Auch gegen die Ungerechtigkeiten während der Corona-Pandemie wollen die Aktivisten protestieren.