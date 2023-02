Unsinniger Donnerstag: Karnevalisten aus Mitterteich zu Gast beim Ministerpräsidenten

Am kommenden Wochenende geht es auf den Straßen in der Region wieder närrisch zu. Es stehen Faschingsumzüge in Marktredwitz, Wunsiedel und Plauen an. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist selbst großer Faschingsfan und für seine ausgefallenen Kostüme bekannt. Er lädt schon am Mittag zum „Unsinnigen Donnerstag“ in die Staatskanzlei in München ein. Es kommen Abordnungen der Karnevals-, Faschings- und Fastnachtsverbände aus dem gesamten Freistaat. Aus der Euroherz-Region sind Vertreter des Mitterteicher Gaudiwurms aus dem Landkreis Tirschenreuth dabei.