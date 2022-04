Unsichere Pandemielage: Tauperlitzer Seefest abgesagt

Die Corona-Maßnahmen gibt es bekannt ab heute weitgehend nicht mehr. Für Veranstalter von Festen ist die Pandemie aber immer noch eine große Unbekannte. Während das Selber Wiesenfest stattfinden soll, gibt es zum Beispiel in Hof noch große Fragezeichen was das Volksfest angeht. Der Schlappentag findet auch nicht in gewohnter Größe statt. Auch das Tauperlitzer Seefest findet dieses Jahr nicht statt. Das haben die Organisatoren auf der Webseite des Seefests bekanntgegeben. Es hätte eigentlich Ende Juni stattfinden sollen. Grund ist auch hier: Die Entwicklung der Corona-Lage würde die Planung für das Fest erschweren.2023 soll das Tauperlitzer Seefest dann wieder stattfinden.