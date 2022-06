Unsere Herzen schlagen fürs Hofer Land: Herztag im September

Ein plötzlicher Herztod ist nicht nur ein Schicksal, das ältere Menschen ereilen kann. Es kann auch Junge erwischen. Das Risiko eines Herzinfarkts lässt sich durch einen gesunden Lebensstil aber deutlich verringern. Die Gesundheitsregion Plus Stadt und Landkreis Hof will das Thema „Herzinfarktprävention“ nun weiter vertiefen. Sie hat die Bewilligung einer Förderung der Förderinitiative „Gesund.Leben.Bayern“ erhalten. Unter dem Motto „Unsere Herzen schlagen fürs Hofer Land“ initiiert die Gesundheitsregion unterschiedliche Maßnahmen. Dazu gehört ein Herztag am 24. September. Geschulte Referenten stellen herzgesunde Schnupperkurse vor.