„Unser Dorf hat Zukunft“: Goldmedaille für Zedtwitz

„Bei uns isses doch eigentlich ganz schee“ – diesen Spruch habt ihr in der Euroherz-Region bestimmt schon mal gehört oder sogar selbst mal gesagt. Und das sehen nicht nur wir, die wir hier leben, so, sondern auch Menschen von außerhalb. So hat der Feilitzscher Ortsteil Zedtwitz jetzt Eindruck beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hinterlassen. Zedtwitz ist eines von drei bayerischen Dörfern, das eine Goldmedaille bekommen hat. Das heißt: Kommendes Jahr darf Zedtwitz Bayern beim Bundesentscheid vertreten.

Der jetzige Wettbewerbsprozess läuft schon seit 2019. Die teilnehmenden Dörfer haben sich seitdem herausgeputzt, sind für ihre Bewohner lebenswerter geworden. Aktuell liegt der Schwerpunkt von „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Themen wie Nachhaltigkeit, kulturelle und soziale Zusammenarbeit, Ökologie oder wirtschaftliche Initiativen.