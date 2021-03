Unruhe um Plauener Asylbewerberheim dauert an

Die Unruhe rund um das Asylbewerberheim in Plauen dauert an. Bisher haben es Feuerwehr und Mitarbeiter der Asylunterkunft des Vogtlandkreises immer wieder geschafft, die seit Anfang März andauernde Serie von inzwischen sechs Bränden im Keim zu ersticken. Die Polizei ermittelt bereits seit dem zweiten und dritten Zündeln wegen schwerer Brandstiftung und hatte auch rasch zwei Tatverdächtige ermittelt. Die beiden 19 und 22 Jahre alten Somalier waren vorübergehend inhaftiert, sind aber wieder auf freiem Fuß, bestätigte die Polizeidirektion Zwickau. Der Staatsanwaltschaft Zwickau reichen die vorgelegten Beweise nicht für Haftbefehle, heißt es aus der Pressestelle der Polizei. 174 Menschen sind in dem Plauener Heim gemeldet – um die Sicherheit zu gewährleisten wurde die Anzahl der Streifengänge erhöht und das Wachschutzpersonal aufgestockt.