Unparteiische des Jahres: Brych und Derlin ausgezeichnet

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Unparteiischen Felix Brych und Mirka Derlin für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet. Der 47 Jahre alte Brych erhielt zum sechsten Mal die Trophäe als Schiedsrichter des Jahres, wie der DFB am Freitag mitteilte. «Das ist mein sechster und schönster Titel als Schiedsrichter des Jahres, der mir am meisten bedeutet. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich noch Teil der Bundesliga-Schiedsrichter sein darf», sagte Brych, der zum Jahresende 2021 seine internationale Karriere beendete. In seiner Laufbahn hat er bislang 336 Bundesliga-Spiele geleitet.

Ein Extralob bekam Brych von Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich. «Es ist überragend vorbildlich, mit welcher Gewissenhaftigkeit und Disziplin Felix, auch noch nach seiner langen und sehr erfolgreichen Karriere als internationaler Schiedsrichter, seine Spielleitungen im nationalen Bereich angeht», sagte der ehemalige Referee Fröhlich.

Die 38 Jahre alte Schiedsrichterin Derlin beendete ihre aktive Laufbahn zum Ende der Saison 2022/23 und wurde nun geehrt. «Ich war einfach nur überwältigt und bin superstolz. Die Auszeichnung bedeutet mir sehr viel», sagte Derlin. Einen schöneren Abschluss habe sie sich nicht vorstellen können.