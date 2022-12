Unkompliziertere und direkte Kommunikation: Fachkräfteportal im Vogtland

Überalterung und Fachkräftemangel. Das sind große Herausforderungen für die Wirtschaft auch in der Euroherz-Region. Der Kampf um Fachkräfte sei zu einem Überlebenskampf der Wirtschaftsregionen eskaliert, so der Vogtlandkreis in einer Mitteilung. Es brauche Ideen um Fachkräfte in der Region zu binden und in die Region zu holen. Eine Idee sei das Fachkräfteportal vogtlandjob.de. Hier gibt es nun eine Änderung. Künftig können über das Portal Unternehmen und Fachkräfte unkompliziert und auf direktem Weg in Kontakt treten, so der Vogtlandkreis.