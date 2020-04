Unikat e.V in Plauen: Spenden und Geschenke erhalten

Die Wirtschaft, das Gesundheitssystem, die Kultur – viele Bereiche haben in der Corona-Krise schwer zu kämpfen. Auch ein Stück Kultur in Plauen ist gefährdet. Dem Verein Unikat in den Weberhäusern fehlen auch nämlich wichtige Einnahmen. Deshalb haben sich die Verantwortlichen jetzt etwas ausgedacht: Jeder kann spenden, um die Zukunft dieser Kultureinrichtung zu sichern. Im Gegenzug dazu bekommen die Spenderinnen und Spender ein selbstgemachtes Dankeschön-Geschenk.

Empfänger: Unikat WH Iban: DE92780608960004024419 oder per PayPal an info@weberhaeuser.de. Als Betreff soll die eigene Email-Adresse angegeben, damit wir uns bei den Spender*innen zwecks der Adresse zum Versenden des Dankeschöns wenden können.

Zusätzlich werden vor Ort Gesichtsmasken genäht, die für 5 € das Stück zur Unterstützung des Vereins verkauft werden. Diese können per Mail (info@weberhaeuser.de), per Telefon (03741/4152846) oder vor Ort bestellt werden. Der Versand der Masken ist ebenfalls möglich.