Unhöflicher Passagier muss Flugzeug mit Polizei verlassen

Ein Fluggast hat in einem Flugzeug am Flughafen Memmingen im Landkreis Unterallgäu so viel Ärger gemacht, dass er letztlich von der Polizei ins Freie eskortiert worden ist. Der Mann war bereits an Bord des Flugzeugs nach Pristina (Kosovo), als er sich gegenüber der Crew unhöflich und aggressiv verhielt, wie die Polizei am Freitag berichtete.

Er beschwerte sich demnach über enge Platzverhältnisse im Flugzeug und redete sich in Rage. Die Stewardessen hatten ihn den Angaben zufolge aufgefordert, das Flugzeug zu verlassen, doch er habe sich geweigert. Daraufhin verständigten sie die Grenzpolizei Memmingen, die am Allgäu Airport stationiert ist.

Die Polizisten begleiteten den Mann nach dem Vorfall am Donnerstag aus dem Flugzeug. Sie ließen ihn nach einer Belehrung wieder frei und verzichteten auf eine Anzeige, wie ein Sprecher erläuterte. Allerdings habe er seinen Flug nicht mehr antreten können.