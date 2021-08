Ungewöhnlicher Vorfall bei der Polizei: Lebenspartner zeigen sich gegenseitig an

Eine Frau ist gestern völlig aufgelöst bei der Polizei in Marktredwitz zusammen mit ihrem Kleinkind aufgetaucht. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, wollte sich die Frau von ihrem Lebensgefährten und Vater des gemeinsamen Kindes trennen und habe gestern ihre Sachen aus der Wohnung holen wollen. Dabei soll es dann zum Streit gekommen sein. Der Mann soll die Frau daraufhin an den Haaren gezogen und ihr das Handy aus der Hand geschlagen haben. Sie konnte mit ihrem Kind aber fliehen und zur Polizei gelangen. Diese hat jetzt die Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen. Dieser ist seinerseits dann aber ebenfalls am Abend bei der Polizei aufgetaucht, um seine Lebensgefährtin wegen Diebstahls anzuzeigen. Sie soll Schmuck und Geld in Höhe von rund 5.400 Euro mitgenommen haben. Jetzt ermittelt die Polizei ebenfalls gegen die Frau.

(Symbolbild)