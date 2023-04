Feuer auf Parkplatz: In Arzberg brennt Auto vor Einkaufsmarkt aus

Großeinsatz in Marktredwitz: Ammoniak aus LKW ausgetreten

Ein Großeinsatz in der Waldershofer Straße in Marktredwitz hat am Mittag für Aufregung gesorgt: Beim Elektronikmarkt ist Ammoniak aus (…)