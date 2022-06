Ungewöhnlicher Besuch in Selb: Hunde baden im Gartenteich

An diesem heißen Wochenende haben wir alle Abkühlung gut gebrauchen können. So erging es offenbar auch zwei Hunden, die am Sonntag in Selb in einem Gartenteich badeten. Wie die Polizei mitteilt, benutzten die beiden den Garten auch noch als Hundeklo. Weil das dem Anwohner gar nicht passte, forderte er den Hundehalter auf, seine Hunde abzuholen. Der beleidigte den Teichbesitzer, sodass die Polizei für Ordnung sorgen musste. Auch den Beamten gegenüber zeigte er sich nicht einsichtig. Die Polizei ermittelt nun gegen den Hundehalter wegen Beleidung und hat den Vorfall dem Ordnungsamt gemeldet.