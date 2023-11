Ungewissheit beim FC Bayern: Nürnberg empfängt Rostock

Der FC Bayern möchte sich von einer möglichen Absage des DFB-Pokalspiels heute (20.45 Uhr) beim Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken in der Vorbereitung nicht ablenken lassen. Er gehe davon aus, dass gespielt werde, sagte der Münchner Trainer Thomas Tuchel. Er will daher den vollen Fokus auf das K.o.-Spiel legen. «Da können wir nichts reparieren, deshalb ist es ein sehr wichtiges Spiel», betonte Tuchel. Der Rasen im Ludwigspark ist durch Starkregen erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Über eine Absage des Zweitrundenspiels wird erst am Spieltag entschieden.

Nationaltorwart Manuel Neuer werde wenige Tage nach seinem Comeback beim 8:0 gegen den SV Darmstadt erneut zwischen den Pfosten stehen, kündigte Tuchel schon mal an. In der vergangenen Saison war der FC Bayern bereits im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg ausgeschieden. Davor scheiterte er sogar gleich zweimal in der zweiten Runde.

Der 1. FC Nürnberg bekommt es im Heimspiel am Mittwoch (20.45 Uhr) mit Zweitligarivale Hansa Rostock zu tun. Die Rostocker unterlagen in der Liga zuletzt dreimal nacheinander. «Sie kommen aus einer Phase, wo sie nicht so gut sind», räumte Nürnbergs Trainer Cristian Fiel ein. «Es gibt aber keinen Grund, sie in irgendeiner Art und Weise zu unterschätzen.» Das Weiterkommen wäre für die Franken auch finanziell lukrativ. Für den Einzug ins Achtelfinale gibt es 862 400 Euro Prämie.