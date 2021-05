Ungelöster Kriminalfall: Vor 20 Jahren ist Peggy verschwunden

Es ist ein Fall, der vor allem die Menschen in der Region lange aufgewühlt hat: Der Fall Peggy. Genau heute vor 20 Jahren ist das damals neun Jahre alte Mädchen aus Lichtenberg verschwunden. Ob es jemals Gewissheit in dem Fall gibt, ist unklar.

Am 7. Mai 2001 verschwindet Peggy auf dem Heimweg von der Schule. Ein geistig eingeschränkter Mann aus Lichtenberg rückt in den Fokus der Ermittler. Der Mann legt zunächst ein Geständnis ab. Zwar widerruft er das später, das Landgericht Hof verurteilt ihn 2004 aber trotzdem. Schließlich kommt es zu einem Wiederaufnahmeverfahren vor dem Landgericht Bayreuth. Das spricht ihn 2014 frei aus Mangel an Beweisen. Neue Bewegung in den Fall kommt 2016, als ein Pilzsammler in einem Wald wenige Kilometer von Lichtenberg entfernt Peggys Leiche findet. Die Spuren führen zu einem Mann, der früher in Lichtenberg gelebt hatte. Er räumt ein, dass er Peggy im Mai 2001 mit seinem Auto in den Wald gebracht hat. Er bestreitet jedoch, das Mädchen getötet zu haben. Später widerruft er dieses Teilgeständnis. Im vergangenen Herbst schließlich stellt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein.