„Ungebrochen solidarisch“: Kundgebungen zum Tag der Arbeit in der Euroherz-Region

„Ungebrochen solidarisch“ – unter diesem Motto veranstalten die Gewerkschaften in Ostoberfranken am Tag der Arbeit am Montag Kundgebungen in vielen Orten der Region. Mit dabei sind die Städte Selb und Marktredwitz. Auch in der Stadt Hof planen die Gewerkschaften eine Demo und Kundgebungen – und das zum ersten Mal seit vielen Jahren.

Um 10 Uhr startet der Demonstrationszug an der Marienkirche in der Hofer Innenstadt. Nach einem Zwischenstopp am ehemaligen Gewerkschaftshaus in der Marienstraße geht es dann zum Wittelsbacher Park. Dort wird es ein Familienfest mit Infoständen und Mitmachaktionen geben. Mit der Veranstaltung in Hof wollen die Gewerkschaften nochmal auf ihre aktuellen Ziele aufmerksam machen. Zum Beispiel fordern sie einen schnelleren Ausbau von erneuerbaren Energien und die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Außerdem sprechen sich die Gewerkschaften für eine weltweite kontrollierte Abrüstung in Hinblick auf den Ukraine-Krieg aus.