Ein Verkehrsunfall in Markneukirchen ist am Morgen tödlich für einen Autofahrer geendet. Der 51-Jährige war auf der S 283 aus Fahrtrichtung Klingenthal unterwegs. In einer Kurve ist er schließlich von der Fahrbahn abgekommen und ungebremst in einen angrenzenden Wald gerast. Ersthelfer hatten zwar sofort versucht, den Mann zu reanimieren, leider ohne Erfolg. Der 51-Jährige ist wohl aufgrund eines gesundheitlichen Problems an der Unfallstelle verstorben.